В Рязанском кремле открылась выставка «Поневы, кички и рога…»

В пятницу, 19 мая, во Дворце Олега Рязанского кремля открылась выставка «Поневы, кички и рога…». Об этом сообщается на странице музея-заповедника ВКонтакте.

Выставка является центральным экспозиционным проектом года и посвящена богатейшему разнообразию народного костюма Рязанской губернии.

«Поневы, кички и рога…» — выставка, объединившая музейное и культурное сообщество в лице Рязанского историко-культурного музея-заповедника, Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль», Рязанского государственного областного художественного музея им. И. П. Пожалостина и Рязанского областного научно-методического центра народного творчества.

В экспозиции представлены 20 ансамблей костюмов 12 рязанских уездов, которые когда-то входили в состав Рязанской губернии. Также зрители смогут оценить красоту рязанских женщин в живописи Любови Милеевой и рисунках Фёдора Малявина.

Возрастное ограничение: 6+.