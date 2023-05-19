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В Рязанском кремле открылась выставка «Поневы, кички и рога…»

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В пятницу, 19 мая, во Дворце Олега Рязанского кремля открылась выставка «Поневы, кички и рога…». Об этом сообщается на странице музея-заповедника ВКонтакте.

Выставка является центральным экспозиционным проектом года и посвящена богатейшему разнообразию народного костюма Рязанской губернии.

«Поневы, кички и рога…» — выставка, объединившая музейное и культурное сообщество в лице Рязанского историко-культурного музея-заповедника, Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль», Рязанского государственного областного художественного музея им. И. П. Пожалостина и Рязанского областного научно-методического центра народного творчества.

В экспозиции представлены 20 ансамблей костюмов 12 рязанских уездов, которые когда-то входили в состав Рязанской губернии. Также зрители смогут оценить красоту рязанских женщин в живописи Любови Милеевой и рисунках Фёдора Малявина.

Возрастное ограничение: 6+. 

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