В Рязанском кожвене запущен проект «Бесшовная регистратура»

В Областном кожно-венерологическом диспансере, в первом медучреждении среди областных, стартовал проект «Бесшовная регистратура», его цель сделать пребывание пациентов в лечебном учреждении максимально комфортным и малозатратным по времени.

Для этого в холле диспансера была проведена модернизация и ремонт: увеличена площадь помещения и полностью обновлен интерьер. Вместо привычной регистратуры пациента встречает администратор и отвечает на все интересующие вопросы, а также помогает записаться на прием к врачу самостоятельно. Для этого установлены два инфомата.

Пациентам, которые записались через портал Госуслуги больше не надо ждать оформления карточки, вся медицинская документация уже находится в кабинете у врача.

В холле лечебного учреждения организована зона комфортного ожидания – спокойное уютное место, где можно подождать приема и согреться горячим кофе или чаем.

Реализовать проект помогла цифровизация регионального здравоохранения — меньше бумажек и больше времени на пациента. Медицинские документы в электронном виде. Пару кликов и данные на мониторе: результаты анализов и осмотров, а также назначения врачей.