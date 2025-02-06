В Рязанском кожвендиспансере впервые проведут операцию ребёнку-«бабочке»

В Рязанском кожно-венерологическом диспансере впервые будет проведена уникальная лечебная процедура для пациента с тяжелым орфанным заболеванием — буллезным эпидермолизом. Об этом сообщили в Минздраве Рязанской области.

Диагноз «буллезный эпидермолиз дистрофический, тип Аллопо-Сименса» был поставлен ребенку с рождения. С 2009 года он находится под диспансерным наблюдением в ГБУ РО ОККВД. Из-за хрупкости кожи детей с этим заболеванием называют «детьми-бабочками».

Буллезный эпидермолиз — редкое генетическое заболевание, при котором на коже самопроизвольно появляются пузыри и раны даже при минимальном механическом воздействии или без него. Со временем они оставляют рубцы.

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В России зарегистрировано 494 несовершеннолетних пациента с этим заболеванием.

В диспансер доставят уникальный лекарственный препарат «Виджувек» (международное непатентованное название — Беремаген геперпавек) для местной генной терапии ран. Закупку обеспечил фонд «Круг добра».

«Виджувек» — это накожный препарат, который способствует заживлению ран у пациентов с буллезным эпидермолизом.

Медицинский персонал Детского клинико-диагностического центра ОККВД пройдет специальное обучение, так как процедура имеет свои особенности. Лекарство наносится еженедельно, но схема лечения подбирается индивидуально для каждого пациента.

Специалисты диспансера надеются, что у пациента удастся добиться стойкой клинической ремиссии.