В Рязанском колледже имени Н.Н. Комарова по партийному проекту «Единой России» «Защита животного мира» открыли уникальный учебно-кинологический центр.

Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков на открытии отметил, что в колледже расширили территорию: появились новые учебные аудитории для занятий будущих кинологов и ветеринаров, ветклиника и кинологический комплекс.

Инициатива строительства центра была презентована на заседании общественного совета партийного проекта «Единой России» «Защита животного мира».

«Кинологический центр уже начал свою работу. В октябре запустим центр по социализации и адаптации собак», – добавил Павел Малков.

В стране это первый подобный центр. Здесь будут лечить бездомных собак, делать им необходимые прививки и, самое главное, – обучать и приучать к жизни с человеком. Новый хозяин получит не просто бездомного пса, а уже социализированное животное. Здесь собакам будут помогать найти свою надежную семью.

«Это часть большой работы по формированию ответственного отношения к животным, которую подробно обсуждали в мае. Начинаем приводить в порядок места выгула собак. Первую площадку с новым покрытием, удобным для питомцев, откроем в Приокском районе Рязани до конца сентября, – рассказал Павел Малков. – В следующем году достроим и запустим приют для бездомных животных в Рязанском районе. Это ветеринарный пункт и несколько корпусов на 300 мест, где собаки смогут жить, пока не найдут хозяев. Все постояльцы приюта будут зарегистрированы в единой базе данных».

Публикация оплачена из средств избирательного фонда избирательного объединения «Рязанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»