В Рязанском колледж электроники развивают новое направление — гонка дронов

Рязанский колледж электроники стал центром развития нового перспективного направления в сфере беспилотных технологий — гонок дронов. Об этом сообщает министерство образования Рязанской области.

Колледж вошел в число двадцати российских образовательных учреждений, где реализуется эта инициатива. Развитие беспилотных авиационных систем — одно из приоритетных направлений в российской экономике. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума.

Беспилотники активно внедряются в различные отрасли: от сельского хозяйства до промышленного производства. Создание центра развития гонок дронов в Рязанском колледже электроники — важный шаг в подготовке квалифицированных специалистов в сфере беспилотных технологий.

Студенты получат уникальную возможность освоить управление дронами, развить свои профессиональные навыки в перспективной и востребованной отрасли и представить наш регион на всероссийском этапе гонок дронов.