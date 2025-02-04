В Рязанском кардиодиспансере впервые имплантировали трехкамерный кардиостимулятор. Об этом сообщает министерство здравоохранения Рязанской области.

Ранее подобные операции в регионе никогда не выполнялись, и пациенты вынуждены были обращаться в федеральные клиники.

Первым пациентом стал 60-летний житель областного центра. Ранее он перенес инфаркт миокарда. Медикаментозное лечение мужчине не помогло. Было принято решение об установке трехкамерного электрокардиостимулятора (ЭКС).

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Устройство, размером со спичечный коробок, имплантируется пациентам с тяжелой сердечной недостаточностью. Умный прибор стимулирует сразу три камеры сердца. Устройство включается, когда наступает пауза в работе сердца. Стимулятор видит остановку и максимально имитирует работу собственной проводящей системы сердца человека.

Технически операция сложнее, чем имплантация одно- и двухкамерных ЭКС. Эти хирургические вмешательства давно и успешно проводятся специалистами Рязанского кардиодиспансера. Имплантация трехкамерного электрокардиостимулятора усложняется установкой именно дополнительного третьего электрода.



Имплантацию проводил заведующий отделением хирургического лечения нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Рязанского кардиодиспансера, доцент кафедры сердечно-сосудистой хирургии РязГМУ им. Павлова, кандидат медицинских наук Владислав Поваров: «Мы должны завести третий электрод в коронарный синус – маленькую венку, в которой собирается кровь, практически, из всех отделов сердца. Самая большая трудность в том, что нужно найти оптимальную веточку этой вены, чтобы завести туда электрод. Операция была продолжительной, но мы достигли нужного результата. Нашли оптимальное место для третьего электрода и успешно имплантировали трехкамерный электрокардиостимулятор».

Установка ЭКС – малоинвазивное хирургическое вмешательство. Пациент во время операции имеет возможность общаться с врачами, отвечать на вопросы о своем состоянии. Местная анестезия ускоряет реабилитацию, и уже через день пациент сможет ходить.

По словам Владислава Поварова, специалисты отделения хирургического лечения нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции в течение этого года готовы имплантировать не менее пятнадцати трехкамерных ЭКС.

Рязанским коллегам во время проведения первой операции оказывал поддержку заведующий кардиохирургическим отделением НМИЦ им. Вишневского Григорий Громыко.



«Рязанские специалисты – молодцы! Они много добились. И вот еще один рубеж взят успешно» – подчеркнул Григорий Громыко.