В Рязанском кардиодиспансере возобновили «Диспансерные субботы»

В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» проект «Диспансерные субботы» направлен на обеспечение качественной и доступной медпомощью пациентов из районов. Об этом сообщает министерство здравоохранения Рязанской области.

Жители области проходят обследования, во многих случаях недоступные в медицинских организациях сельских районов, и посещают специалистов. Это дает развернутую картину состояния здоровья человека, позволяет, в случае необходимости, своевременно скорректировать тактику лечения.

Первыми участниками проекта «Диспансерная суббота» в 2025 году стали 30 жителей Старожиловского района. Каждому было проведено УЗИ сердца и брахиоцефальных артерий, сделана электрокардиография, измерено артериальное давление, даны индивидуальные консультации кардиолога.

Галина Петровна — жительница районного центра Старожилово. Много лет отдала педагогике. Проблемы с сердцем начались еще в юности. С болезнью помогает справиться здоровый образ жизни и регулярное наблюдение у врача. В проекте «Диспансерная суббота» Галина Петровна участвует впервые.

«Очень хорошая программа. Я узнала о ней в нашей Центральной районной больнице и сразу согласилась. Ведь это очень удобно. Всё правильно организовано, ни о чем не надо беспокоиться: как доехать до Рязанского диспансера, как записаться. Считаю, что для сельских жителей это очень важный и востребованный проект. Мы получаем обследование на современном оборудовании, консультации „узких“ специалистов. Спасибо создателям программы», — говорит Галина Петровна.

Всего в 2025 году в кардиодиспансере планируется провести не менее десяти «Диспансерных суббот».