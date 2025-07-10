В Рязанском кардиодиспансере внедрили новый метод имплантации электрокардиостимуляторов, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Впервые специалисты установили электрод в межжелудочковую перегородку сердца для стимуляции проводящей системы напрямую. Ранее такая методика ни разу не применялась в Рязанской области.

В результате утраты функции естественного источника электрического импульса камеры сердца могут сокращаться в разном темпе, что приводит к постепенному развитию и прогрессированию сердечной недостаточности. Одной из задач электрокардиостимулятора (ЭКС) является синхронизация работы камер.

В отделении хирургического лечения нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Рязанского кардиодиспансера имплантация ЭКС по стандартным методикам практикуется давно и успешно. Но в проводящую систему сердца электроды не устанавливали никогда.

Сегодня от стандартных методик начинают отходить. Исправляя одну проблему, они могут спровоцировать другую.

«Существует узкая группа пациентов, у которых сердце работает хуже, чем у других. Имплантация ЭКС по стандартной методике, несомненно, приведет к нормализации частоты сердечных сокращений, но, с другой стороны, в перспективе может усугубить течение хронической сердечной недостаточности за счет десинхронизации работы желудочков. Таким людям может помочь имплантация электродов в проводящую систему сердца. Именно в эту группу входит наш пациент», – говорит заведующий отделением хирургического лечения нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Рязанского кардиодиспансера, доцент кафедры сердечно-сосудистой хирургии РязГМУ им. Павлова, кандидат медицинских наук Владислав Поваров.

Врачи оказались перед непростым выбором. Случай сложный. Пациенту 78 лет. Редкий пульс – 40 ударов в минуту. Очевидно, что необходима имплантация ЭКС. Параллельно у пожилого мужчины выраженная сердечная недостаточность. А значит, электрокардиостимулятор, установленный по стандартной методике, мог бы ухудшить ее течение.

«Мы приняли решение имплантировать электрод в проводящую систему сердца, чтобы максимально сократить риски. Первый опыт прошел успешно», – отмечает Владислав Поваров.

После имплантации пациент завершает курс лечения в кардиодиспансере. Функции сердца улучшаются. Пульс теперь как у здорового человека, а риск прогрессирования хронической сердечной недостаточности минимизирован. Вскоре он будет выписан домой.