В Рязанском кардиодиспансере успешно установили СРТ-Д

Врачи Рязанского кардиодиспансера провели вторую успешную операцию по установке современного многофункционального устройства – СРТ-Д. Оно может выполнять роль электрокардиостимулятора, улучшать функцию сердца и в экстренных случаях наносить разряд для спасения жизни пациенту в случае остановки сердца. Подробности привели в региональном минздраве.

Завотделением хирургического лечения нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции, ассистент кафедры сердечно-сосудистой, рентгенэндоваскулярной хирургии и лучевой диагностики РязГМУ, кандидат медицинских наук Владислав Поваров рассказал об устройстве.

Владислав Поваров: «СРТ – сердечная ресинхронизирующая терапия. Имплантируемые устройства, похожие на электрокардиостимуляторы, так и называются «устройствами для сердечной ресинхронизирующей терапии». СРТ позволяет стимулировать одновременно несколько камер сердца, синхронизировать их работу. Д в конце аббревиатуры означает, что у этого устройства есть функция дефибриллятора»

Впервые устройство установили пациенту Рязанского кардиодиспансера осенью минувшего года. До этого такие хирургические вмешательства проводились лишь в федеральных клиниках. Сейчас за счёт нацпроекта «Здравоохранение» этот вид высокотехнологичной медпомощи рязанцы получают в своём регионе.

Как и на первой операции, работа шла при участии сердечно-сосудистого хирурга, завотделением ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий – Центральный военно-клинический госпиталь им. А.А. Вишневского Григория Громыко.

Владислав Поваров отметил, что особенность таких операций – сильная зависимость их сложности и длительности от анатомии пациента.

Владислав Поваров: «Хирургическое вмешательство было очень непростым. Но положительный результат достигнут: за 2,5 часа мы приблизили работу сердца пациентки к работе сердца здорового человека»

Пациентка свободно перемещалась по отделению уже на следующий день после операции. Женщина даже начала отмечать улучшение самочувствие, что бывает нечасто через столь короткое время после операции.

Однако завотделением отметил, что СРТ – не панацея для каждого пациента с сердечной недостаточностью. По словам эксперта, такие устройства могут помочь лишь ограниченному кругу пациентов. Главную роль в лечении хронической сердечной недостаточности играют поддержание оптимального образа жизни и приём лекарственных препаратов, назначенных кардиологом.