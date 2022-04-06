В Рязанском кардиодиспансере стартовал новый проект по обучению пациентов. Старт приурочен к Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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Как вести себя во время путешествий, чтобы не спровоцировать сердечный приступ, вредна ли баня человеку с повышенным давлением, можно ли гипертонику употреблять алкоголь, каковы особенности питания при сердечно-сосудистых заболеваниях, как правильно мерить давление и принимать лекарства, каковы последствия коронавирусной инфекции для пациентов с ССЗ, влияние электронных сигарет на здоровье и много другой интересной и полезной информации вошло в новый проект. К его созданию подошли очень креативно.

Пациент получает плеер с аудиозаписью. Она содержит сведения по наиболее популярным темам, которые чаще всего волнуют людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Фонограмма идет в течение часа. Ее сопровождает классическая музыка, которая благотворно влияет на человека, создает хороший эмоциональный фон.

Устройство для воспроизведения отличается компактностью и простотой. Его использование не затруднит даже пожилого человека. «Это заслуга кандидата медицинских наук, доцента кафедры госпитальной терапии РязГМУ им. И.П. Павлова С.В. Селезнева», – говорит автор проекта – старший лаборант кафедры госпитальной терапии с курсом медико-социальной экспертизы РязГМУ им. И.П. Павлова, клинический ординатор второго года по кардиологии Дмитрий Бояков.

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Врач в третьем поколении, в кардиологию Дмитрий пришел по призванию, продолжая семейные традиции. Идея проекта родилась в результате постоянного общения с пациентами. «Наблюдая, как люди ищут ответы на свои вопросы в Интернете, часто пользуются сомнительными сведениями, мы пришли к выводу, что пациентов надо не только лечить, но и обучать. И постарались создать аналог школ здоровья, но уже в обновленном мобильном варианте. Используя наш прибор, человек получает современную информацию из достоверных источников, от профессионалов – сотрудников кафедры госпитальной терапии», – отмечает Дмитрий Бояков. По его словам, материал, подготовленный в форме познавательной беседы, распределен по блокам. Первый касается профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы, модификации образа жизни, факторов, отрицательно влияющих на состояние сердца и сосудов, в частности, способствующих повышению артериального давления. Еще один блок включает в себя информацию о конкретных заболеваниях, о том, как вести себя пациентам в том или ином случае.

В настоящее время существует четыре прибора. Ими пользуются в кардиологическом отделении №8. Кроме того, создан печатный вариант фонограммы, там предлагается оставить свои отзывы и комментарии. «Мы работаем по принципу обратной связи с пациентами. У них могут появиться новые идеи и предложения, которые будут включены в проект», – отмечает Дмитрий Бояков.

«Мы приветствуем креативные решения молодых коллег. Проект очень полезный и нужный людям. В перспективе планируем распространить этот положительный опыт и на другие отделения», – подчеркивает главный врач кардиодиспансера, кандидат медицинских наук Александр Данилов.

О проекте пациентам сообщают медработники, также размещена наглядная информация. Новым устройством уже воспользовались около пятидесяти человек. У всех отличные отзывы.