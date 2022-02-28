В Рязанском кардиодиспансере прошла уникальная операция по повторному стентированию коронарных артерий

В Рязанской области продолжается реализация мероприятий, направленных на достижение задач национального проекта «Здравоохранение».

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За последние годы расширен перечень видов высокотехнологичной помощи в области сердечно-сосудистой хирургии, в том числе за счет освоения ряда новых сложных операций врачами кардиологического диспансера. Ежегодно в учреждении проводится по 60-70 подобных оперативных вмешательств. Они осуществляются в рамках развития высокотехнологичной медпомощи, что входит в задачи национального проекта «Здравоохранение» в части борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Недавно в Рязанском кардиологическом диспансере прошла уникальная операция по повторному стентированию коронарных артерий. Она была проведена 60-летнему мужчине после обращения в Центр высоких технологий рентгенэндоваскулярной хирургии и аритмологии учреждения. На тот момент в сердце было установлено восемь стентов. В связи с «закрытием» двух из них, поставленных 15 лет назад, одна из артерий больше не могла выполнять свою функцию. Ситуация осложнялась тем, что ранее устройства уже «прочищали» и повторное вмешательство увеличивало риски. Требовалась филигранная, высокопрофессиональная работа врачей.

Благодаря накопленному опыту рязанским специалистам удалось успешно выполнить операцию: прочистить закрытый участок артерии и поставить еще два стента внутри предыдущих. Новые значительно отличаются от тех, что применялись 15 лет назад, и представляют собой современные высокотехнологичные устройства со специальным покрытием. После имплантации из них постепенно выходит лекарственный препарат, который воздействует на раздавленную атеросклеротическую бляшку, не давая ей возможности продолжить рост. Тем самым, просвет стента внутри постоянно остается свободным.

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В настоящее время пациент себя чувствует хорошо, первое улучшение состояния здоровья он почувствовал сразу по завершении операции, которая проводилась без общего наркоза и носила малоинвазивный характер.