В Рязанском художественном музее представлена уникальная коллекция, демонстрируемая впервые за 10 лет

В коллекции рязанского художественного музея представлены уникальные экспонаты народного промысла – холмогорская резная кость.

В течение десяти лет эта коллекция находилась в фондах музея. Сегодня в рубрике «День шедевра» мы представляем её нашим читателям и зрителям.

Коренные народы севера изготавливали такие изделия ещё в 17 веке. Неслучайно среди экземпляров есть вещи, сделанные из ископаемой кости мамонта. В основном это гребни, с них, собственно, и началось развитие промысла.

В производстве также использовалась слоновая и моржовая кость, кости крупного рогатого скота. Из этих материалов делали табакерки, бокалы, ларцы и даже настольные скульптуры. В коллекции Рязанского художественного музея представлена даже ручка от зонтика, выполненная в этой технике.

В начале 19 века под воздействием строгих требований классицизма популярными стали ларцы в форме строгих сундучков. На деревянную основу ювелирными гвоздиками прибивались пластины из кости, часть из которых покрывалась резьбой. Императрица Екатерина I хранила свои личные вещи в двух холмогорских ларцах.

В 1930 году промысел стал поддерживаться на государственном уровне, холмогорская резьба стала одной из визитных карточек СССР, а шахматы из кости вип-сувениром.