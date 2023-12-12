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В Рязанском художественном музее представлена уникальная коллекция, демонстрируемая впервые за 10 лет

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В коллекции рязанского художественного музея представлены уникальные экспонаты  народного промысла – холмогорская резная кость.

В течение десяти лет эта коллекция находилась в фондах музея. Сегодня в рубрике «День шедевра» мы представляем её нашим читателям и зрителям.

 Коренные народы севера  изготавливали такие изделия  ещё в 17 веке. Неслучайно среди экземпляров есть вещи, сделанные из ископаемой кости мамонта.  В основном это гребни, с них, собственно, и началось развитие промысла.

В производстве также использовалась слоновая и моржовая кость, кости крупного рогатого скота.  Из этих материалов делали табакерки, бокалы, ларцы и даже настольные скульптуры. В коллекции Рязанского художественного музея представлена даже ручка от зонтика, выполненная в этой технике.

 В начале 19 века  под воздействием строгих требований классицизма  популярными стали ларцы в форме строгих сундучков. На деревянную основу ювелирными гвоздиками прибивались пластины из кости, часть из которых покрывалась резьбой. Императрица Екатерина I хранила свои личные вещи в двух холмогорских ларцах.

В 1930 году промысел стал поддерживаться на государственном уровне,  холмогорская резьба стала одной из визитных карточек СССР, а шахматы из кости вип-сувениром.

В Рязанском художественном музее представлена уникальная коллекция, демонстрируемая впервые за 10 лет
В Рязанском художественном музее представлена уникальная коллекция, демонстрируемая впервые за 10 лет
В Рязанском художественном музее представлена уникальная коллекция, демонстрируемая впервые за 10 лет
В Рязанском художественном музее представлена уникальная коллекция, демонстрируемая впервые за 10 лет
В Рязанском художественном музее представлена уникальная коллекция, демонстрируемая впервые за 10 лет
В Рязанском художественном музее представлена уникальная коллекция, демонстрируемая впервые за 10 лет
В Рязанском художественном музее представлена уникальная коллекция, демонстрируемая впервые за 10 лет
В Рязанском художественном музее представлена уникальная коллекция, демонстрируемая впервые за 10 лет
В Рязанском художественном музее представлена уникальная коллекция, демонстрируемая впервые за 10 лет
В Рязанском художественном музее представлена уникальная коллекция, демонстрируемая впервые за 10 лет
В Рязанском художественном музее представлена уникальная коллекция, демонстрируемая впервые за 10 лет
В Рязанском художественном музее представлена уникальная коллекция, демонстрируемая впервые за 10 лет

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