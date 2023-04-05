В Рязанском художественном музее представлена уникальная экспозиция агитационного фарфора

Сегодня в рубрике «День шедевра» мы расскажем об агитационном фарфоре из коллекции Рязанского художественного музея.

История фарфора началась много веков назад в Китае. Под страхом смертной казни китайцы хранили рецепт секретной формулы.

Первооткрывателем русского фарфора в 1747 году стал Дмитрий Виноградов, который опытным путём нашёл удачное сочетание белой гжельской глины, олонецкого кварца и казанского алебастра.

Об истории агитационного фарфора расскажет старший научный сотрудник рязанского художественного музея Мария Киселёва.

— Производство агитационного фарфора в России началось практически сразу после революции 1917 года.

Тарелки, мелкая пластика, должны были выполнять ту же функцию, что листовка или агитка.

Это искусство будущего, искусство нового поколения.

Часто тарелки по бортам украшались лозунгами патриотического или агитационного характера.

Синий кобальт особенно подчёркивает красоту и невероятную форму агитационного фарфора. На одной из тарелок коллекции рязанского художественного музея изображён символ нового государства – серп и молот.

На другом праздничном блюде – райская птица сидит на золотой ветке – молотовище.

Невероятно ярко, колоритно, красиво и впечатляюще. Рязанский музей гордится жемчужинами своей коллекции – статуэтками по эскизам Бориса Кустодиева гармонистом и плясуньей. А рядом расположился богатырь – былинный защитник Руси. Начало 20 века, революционная эпоха, серебряный век переплетаются, и мы чувствуем атмосферу этого непростого времени.