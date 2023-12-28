Четверг, 28 декабря, 2023
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В Рязанском художественном музее открыта выставка шедевров художников 18 и 19 веков

Kate
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28 декабря, в канун Нового года в Рязанском художественном музее открылась уникальная выставка, на которой представлены работы художников 18 и первой половины 19 века.

— Сегодня в рамках рубрики «День шедевра» расскажем о работе художника Николая Иванова — ведущего рязанского мастера середины 19 столетия, — рассказывает старший научный сотрудник музея Мария Киселева.

В нашем цикле мы уже говорили о его картине «Вид на Старобазарную площадь  в Рязани».

Перед вами портрет рязанской помещицы  Анны Никифоровны Лихаревой. Уникальная трактовка фактур разных материалов картины выполнена с филигранной точностью. Занавес, платье, накидки, кружево.

На платке героини портрета вышита монограмма – АН. Эта деталь помогла при атрибуции картины, которая прошла долгий путь реставрации – почти два года. Но в результате случилось чудо, которое мы видим.

Художник очень точно передаёт индивидуальные особенности образа. Открытое, ясное, спокойное и умное лицо. Глаза наполнены житейской мудростью. Иванов точно прописывает каждую деталь. Перед героиней изящный столик. На нём посуда из фарфора и рукоделие, которое она отложила на время, чтобы позировать художнику.

Анна Никифоровна была гостеприимной хозяйкой. В её доме часто гостили выдающиеся люди того времени. А сын героини портрета долгие годы был почётным смотрителем скопинского  уездного училища.

В Рязанском художественном музее открыта выставка шедевров художников 18 и 19 веков
В Рязанском художественном музее открыта выставка шедевров художников 18 и 19 веков
В Рязанском художественном музее открыта выставка шедевров художников 18 и 19 веков
В Рязанском художественном музее открыта выставка шедевров художников 18 и 19 веков

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