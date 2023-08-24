Четверг, 24 августа, 2023
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В Рязанском художественном музее открыли экспозицию «Народное искусство Рязанской земли»

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24 августа, в день официального открытия IV  Международного форума древних городов, в Рязанском художественном музее состоялось торжественное открытие выставки «Народное искусство Рязанской земли».

 «Символическую красную  ленточку» перерезали министр культуры Рязанской области Марина Кауркина и директор музея Валерия Масловская.

 В неповторимой по составу и эстетическим качествам коллекции представлена скопинская керамика, михайловское цветное численное кружево, кадомский вениз.

 В витринах разместились образцы закладного сапожковского ткачества, бисерные пояса и нагрудные украшения, головные уборы, фрагменты кружева, глиняная игрушка.

Открытие экспозиции « Народное искусство Рязанской земли» — яркое событие IV  Международного форума древних городов.  Совершить виртуальное путешествие по выставке можно в нашей рубрике «День шедевра», которую мы еженедельно выпускаем совместно с Рязанским художественным музеем. 

В Рязанском художественном музее открыли экспозицию «Народное искусство Рязанской земли»
В Рязанском художественном музее открыли экспозицию «Народное искусство Рязанской земли»
В Рязанском художественном музее открыли экспозицию «Народное искусство Рязанской земли»

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