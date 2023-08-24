В Рязанском художественном музее открыли экспозицию «Народное искусство Рязанской земли»

24 августа, в день официального открытия IV Международного форума древних городов, в Рязанском художественном музее состоялось торжественное открытие выставки «Народное искусство Рязанской земли».
«Символическую красную ленточку» перерезали министр культуры Рязанской области Марина Кауркина и директор музея Валерия Масловская.
В неповторимой по составу и эстетическим качествам коллекции представлена скопинская керамика, михайловское цветное численное кружево, кадомский вениз.
В витринах разместились образцы закладного сапожковского ткачества, бисерные пояса и нагрудные украшения, головные уборы, фрагменты кружева, глиняная игрушка.
Открытие экспозиции « Народное искусство Рязанской земли» — яркое событие IV Международного форума древних городов. Совершить виртуальное путешествие по выставке можно в нашей рубрике «День шедевра», которую мы еженедельно выпускаем совместно с Рязанским художественным музеем.