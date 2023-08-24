В Рязанском художественном музее открыли экспозицию «Народное искусство Рязанской земли»

В Рязани проходит второй межрегиональный фестиваль лоскутной моды «Шили-были и носили». Это уникальный творческий проект реализуется в Рязанской области с 2022 года. Центральным событием фестиваля является конкурс коллекций одежды, исполненных в техниках лоскутного шитья или с лоскутными элементами. В конкурсе принимают участие коллекции, созданные современными российскими модельерами и...