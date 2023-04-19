В Рязанском художественном музее находится единственная в своём роде икона «Архангел Михаил  Лоратный с чудом в Хонех»  

В рамках рубрики «День шедевра» знакомимся с залом древнерусского искусства Рязанского художественного музея.

Об экспонатах рассказывает старший научный сотрудник музея Мария Киселёва.

— На Рязанской земле существовала очень мощная иконописная особенность и традиция. Икона «Архангела Михаила Лоратного с чудом в Хонех» была написана в начале 16 столетия.

В музей шедевр поступил из Архангельского собора и была расчищен в 1920 году. Икона храмовая, находилась в иконостасе.

В легенде говорится, что язычники узнали о существовании церкви Архангела Михаила в селении Колоссах, расположенной вблизи целебного источника. Они решили уничтожить строение, соединив воды двух рек в одно русло и направив мощный поток воды на храм.

Пономарь, узнав о «коварном плане», обратился с молитвой к Богу, и Господь послал Архангела Михаила, который ударом жезла о камень, вверг поток воды в воронку.

Слово Хонех, в переводе с греческого, означает воронка. Этот факт объясняет иконологию шедевра.

Архангел Михаил изображён в рост, строго фронтально. Облачён в тёмно-зелёный далматик с дороги оплечьем и лор с нагрудными изображениями ангелов.

У каждого ангела в правой руке красный жезл, в левой видна часть зерцала с монограммой Христа. Святой помогает добраться праведникам до Врат Божьих и приоткрывает эти врата.

Архангел Михаил – предводитель небесного войска. В правой руке Святой держит красный жезл, который по диагонали пересекает всё изображение.

Каноническое сочетание сразу двух сюжетных линий «Чудо в Хонех» и «Зерцало с душами праведников» существует только в одной иконе, и эта икона написана на Рязанской земле.