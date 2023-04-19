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Среда, 19 апреля, 2023
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В Рязанском художественном музее находится единственная в своём роде икона «Архангел Михаил  Лоратный с чудом в Хонех»  

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В рамках рубрики «День шедевра» знакомимся с залом древнерусского искусства Рязанского художественного музея.

Об экспонатах рассказывает старший научный сотрудник музея Мария Киселёва.

 — На Рязанской земле существовала очень мощная иконописная  особенность и традиция. Икона «Архангела Михаила  Лоратного с чудом в Хонех»  была написана в начале 16 столетия.

В музей шедевр поступил из Архангельского  собора и была расчищен в 1920 году. Икона храмовая, находилась в иконостасе.

В легенде говорится, что  язычники узнали о существовании церкви Архангела Михаила в селении  Колоссах, расположенной вблизи целебного источника.  Они решили уничтожить строение, соединив воды двух рек в одно русло и направив мощный поток воды на храм.

Пономарь, узнав о «коварном плане», обратился с молитвой к Богу, и Господь послал  Архангела  Михаила, который ударом жезла о камень,  вверг поток воды в воронку.

 Слово Хонех, в переводе с греческого, означает воронка. Этот факт объясняет иконологию шедевра.

Архангел Михаил изображён в рост, строго фронтально. Облачён  в тёмно-зелёный далматик  с дороги оплечьем  и лор с нагрудными изображениями ангелов.

У каждого ангела в правой руке красный жезл, в левой видна часть зерцала с монограммой Христа. Святой помогает добраться праведникам до Врат Божьих и приоткрывает эти врата.

Архангел Михаил – предводитель небесного войска. В правой руке  Святой держит красный жезл, который по диагонали пересекает всё изображение.

Каноническое сочетание сразу двух сюжетных линий «Чудо в Хонех» и «Зерцало с душами праведников» существует только  в одной иконе, и эта икона написана на Рязанской земле.

В Рязанском художественном музее находится единственная в своём роде икона «Архангел Михаил  Лоратный с чудом в Хонех»  
В Рязанском художественном музее находится единственная в своём роде икона «Архангел Михаил  Лоратный с чудом в Хонех»  
В Рязанском художественном музее находится единственная в своём роде икона «Архангел Михаил  Лоратный с чудом в Хонех»  
В Рязанском художественном музее находится единственная в своём роде икона «Архангел Михаил  Лоратный с чудом в Хонех»  
В Рязанском художественном музее находится единственная в своём роде икона «Архангел Михаил  Лоратный с чудом в Хонех»  
В Рязанском художественном музее находится единственная в своём роде икона «Архангел Михаил  Лоратный с чудом в Хонех»  
В Рязанском художественном музее находится единственная в своём роде икона «Архангел Михаил  Лоратный с чудом в Хонех»  
В Рязанском художественном музее находится единственная в своём роде икона «Архангел Михаил  Лоратный с чудом в Хонех»  

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