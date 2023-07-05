В Рязанском художественном музее на выставке «Мгновение вечности» экспонируется «Северный пейзаж» Л.Лагорио

Рубрика «День шедевра» продолжает знакомить читателей и зрителей с произведениями Рязанского художественного музея. Сегодня поговорим о «Северном пейзаже» Л.Лагорио, который экспонируется в выставке из музейных фондов «Мгновение вечности», посвящённой 110-летию музея.

Художник Лев Лагорио был сыном итальянского консула и проживал в Феодосии. Он родился и получил начальное образование в Крыму и брал уроки живописи у педагогов Айвазовского.

Возвратившись из итальянского путешествия длиной в 8 лет, мастер пишет Россию.

В Рязанском художественном музее представлен «Северный пейзаж», который поступил в коллекцию в 1923 году из Государственного музейного фонда.

Марина Лагорио отличается особой выразительностью и реалистичностью. Ветер гонит волны, разбивающиеся о прибрежные камни. На линии горизонта из тёмной тучи уже сыплется дождь.

Идущий вдали корабль пытается сопротивляться природе. Спорит с порывами ветра одиноко стоящее дерево.

Высокий маяк и низкие дома деревни как будто замерли в ожидании предстоящего шторма.

Эта работа, как и другие морские пейзажи Лагорио, дарит впечатление живого дыхания моря.