В Рязанском художественном музее экспонируется работа выдающегося скульптора Веры Мухиной

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Мы продолжаем знакомиться с коллекцией декоративно-прикладного искусства Рязанского художественного музея в рамках проекта «Шедевра».

Рассказываем о работе выдающегося скульптора Веры Мухиной.

Шедевр экспонируется в зале декоративно-прикладного искусства. Это малая форма – фарфоровая статуэтка. Портрет был любимым жанром мастера. В портрете, как говорила сама Мухина, — она отдыхала между «боями», когда создавала монументальные грандиозные проекты.

Скульптор увлекалась театром. Почти все её портреты – это образы её друзей – талантливых творческих личностей.

В 1949 году Вера Мухина создала фарфоровую статуэтку известного артиста Сергея Кореня в роли Меркуцио из балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта».

Артист балета застыл в грациозной позе победителя. Слегка надменный наклон головы, горделивый взгляд, бравая осанка. Величественный и монументально-декоративный портрет.

Балет «Ромео и Джульетта» был одним из любимых музыкальных произведений Мухиной, она восхищалась грацией Улановой, мужественностью и блестящей техникой Сергея Кореня.

Для потомков она оставила застывший портрет любимого артиста.