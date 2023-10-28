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В рязанском храме три дня будет находиться ковчег с главой святителя Иоанна Златоуста

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Ковчег с главой святителя Иоанна Златоуста три дня будет находиться в храме Сретения Господня Рязани. Информация об этом появилась в группе храма.

Святыню привезут в храм на время работы форума «Радость слова». Поклониться мощам можно будет с 8 по 10 ноября с 09:00 до 19:00.

У святыни будут совершаться молебны:

  • 8 ноября: 11.00, 12.30, 14.00, 15.30
  • 9 ноября: 10.00, 11.20, 12.40, 14.00, 15.20
  • 10 ноября: 10.00, 11.20, 12.40, 14.00, 15.20

Иоанн Златоуст — один из самых почитаемых людей, возведенных в ранг святых в христианской традиции. Этого богослова и святителя считают защитником и покровителем немощных и бедняков, а также тех, чья работа связана с ораторским искусством: юристов, учителей. И это не случайно, ведь при жизни Иоанн Златоуст силой слов и веры помог многим людям ступить на праведный путь и прийти к Богу.

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