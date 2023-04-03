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Понедельник, 3 апреля, 2023
Татьяна Проводина

В рязанском храме состоялась литургия на иностранных языках

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Фото с сайта Рязанской епархии

1 апреля в Вознесенском храме Рязани провели Божественную литургию на церковнославянском, английском и французском языках, – сообщила Рязанская епархия.

Богослужение совершили священнослужители Африканского экзархата РПЦ (Московский Патриархат) из Нигерии, ЦАР, Камеруна и Мадагаскара. Они сослужили настоятелю храма протоиерею Арсению Вилкову.

Студенты-иностранцы проходят в России практику, и литургия в рязанском храме стала её частью. Священнослужители получают опыт богослужений по традициям Русской православной церкви. Домой они возвращаются в сане диаконов или священников для продолжения обучения.

Гости поделились впечатлениями от пребывания в нашей стране и отметили гостеприимство и доброжелательность русского народа.

В рязанском храме состоялась литургия на иностранных языках
В рязанском храме состоялась литургия на иностранных языках
В рязанском храме состоялась литургия на иностранных языках
В рязанском храме состоялась литургия на иностранных языках
В рязанском храме состоялась литургия на иностранных языках

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