Суббота, 11 октября, 2025
8.2 C
Рязань
Религия

В рязанском храме собирают 600 000 рублей на ограду вокруг образа святого Николая

Анастасия Мериакри

Рязанский священник Дмитрий Фетисов обратился к горожанам с просьбой о помощи в сборе средств на изготовление и установку декоративного ограждения вокруг чудотворного образа святого Николая. Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте.

В настоящее время в Николо-Ямском храме проводятся масштабные реставрационные работы. Планируется полная замена протекающей крыши над центральной частью здания, площадь которой составляет 700 квадратных метров.

«Средств катастрофически не хватает. Для установки ограды необходимо собрать около 600 тысяч», — отметил Дмитрий Фетисов.

В комментариях к публикации рязанцы выразили удивление высокой стоимостью ограды. На это священник ответил, что на самом деле её цена вполне приемлема. Ограда будет изготовлена из латуни по индивидуальным размерам с ручной ковкой и монтажом. Проект разработан специально для храма.

