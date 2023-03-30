В рязанском храме пройдёт Божественная литургия на английском и французском языках

1 апреля в Вознесенском храме Рязани состоится Божественная литургия на английском и французском языках. Начало богослужения — в 8.30, сообщает сайт Рязанской епархии.
Совершать Литургию будут священнослужители Африканского экзархата Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) из Нигерии, ЦАР, Камеруна и Мадагаскара.
Богослужение возглавит председатель миссионерского отдела Рязанской епархии, настоятель Вознесенского храма протоиерей Арсений Вилков.
В службе примет участие хор «Saint Felix Chanters» — коллектив, собранный в рамках деятельности Образовательного центра святителя Феликса Бургундского Москвы.
Адрес храма: Рязань, улица Вознесенская, 26А.
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