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Четверг, 30 марта, 2023
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В рязанском храме пройдёт Божественная литургия на английском и французском языках

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1 апреля в Вознесенском храме Рязани состоится Божественная литургия на английском и французском языках. Начало богослужения — в 8.30, сообщает сайт Рязанской епархии.

Совершать Литургию будут священнослужители Африканского экзархата Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) из Нигерии, ЦАР, Камеруна и Мадагаскара.

Богослужение возглавит председатель миссионерского отдела Рязанской епархии, настоятель Вознесенского храма протоиерей Арсений Вилков.

В службе примет участие хор «Saint Felix Chanters» — коллектив, собранный в рамках деятельности Образовательного центра святителя Феликса Бургундского Москвы.

Адрес храма: Рязань, улица Вознесенская, 26А.

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