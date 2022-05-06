В пятницу, 6 мая, в Рязанском госуниверситете имени С.А. Есенина наградили победителей конкурса для абитуриентов «Талант+».

- Реклама -

Творческий конкурс «Талант плюс» проводился РГУ имени С.А. Есенина с 2020 года при организационной поддержке Автономной некоммерческой организации «Центр развития клуба весёлых и находчивых» и информационной поддержке Рязанского информационного агентства «7 новостей».

Победителям конкурса «Талант+» вручили сертификаты. Абитуриенты РГУ имени С.А. Есенина, ставшие победителями и призёрами конкурса, получат дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ, так как конкурс входит в перечень индивидуальных достижений 2022 года. Кроме того, для победителей «Талант+», поступивших в РГУ имени С.А. Есенина, предусмотрена выплата дополнительной стипендии в течение одного учебного семестра первого курса в размере до 5000 рублей.

Напомним, традиционный конкурс для абитуриентов вуза «Талант плюс» состоялся 26 апреля в театре «Переход» имени Г.Д. Кириллова Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. Участниками творческого испытания стали учащиеся средних общеобразовательных школ, колледжей, вузов из 8 регионов Российской Федерации – Москвы, Московской, Рязанской, Владимирской, Нижегородской, Ростовской, Тюменской, Сахалинской областей. Абитуриенты представили творческие работы в номинациях: дизайн, инструментальное творчество, вокальное творчество, хореографическое творчество, театральное творчество, оригинальный жанр.