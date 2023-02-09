В рязанском гипермаркете OBI появилась мебель от бывших поставщиков IKEA

В рязанском гипермаркете торговой сети OBI в продаже появилась мебель от бывших поставщиков шведской компании IKEA. Сейчас здесь можно купить комоды прикроватные тумбы, обеденные столы и табуреты, полки для обуви и контейнеры для хранения — все товары максимально схожи с «икеевским» ассортиментом.

Расширение списка продукции обещают уже предстоящей весной. В продаже появятся стеклянная посуда, контейнеры для продуктов и другие популярные аналоги.