В рязанском филиале фонда «Защитники Отечества» подвели итоги первого года работы

Большая часть запросов касалась различных мер поддержки, — оформления документов, получения удостоверения ветерана боевых действий или статуса инвалида боевых действий, медицинской реабилитации и психолого-психотерапевтической помощи, содействия в протезировании, помощи в бытовых вопросах. Социальные координаторы филиала приняли в работу все запросы от подопечных фонда.

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Рязанской области рассказала о том, какие запросы в течение года были решены командой фонда:

«Задача команды филиала фонда «Защитники Отечества» – заботиться о тех, кто возвращается к мирной жизни после специальной военной операции, а также о семьях погибших героев. С первых дней нашей работы радует количество организаций, готовых с нами сотрудничать, как в госструктурах, так и в предпринимательском сообществе. За первый год работы филиала сотрудники отработали более 9000 запросов на оказание помощи, из них на сегодняшний день решены 90 процентов. Социальные координаторы оказывают комплексную поддержку ветеранам боевых действий и семьям погибших, включая социальную адаптацию, помощь в обучении, переобучении и повышении квалификации, психологическую помощь, содействие в трудоустройстве, получении мер поддержки, оформлении и восстановлении документов. Большая работа проводится по медицинскому сопровождению ветеранов».

Социальные координаторы филиала поделились мнением о том, как в течение года выстраивалась работа с ветеранами и семьями погибших.

«Мы понимаем, что каждый ветеран и его семья нуждаются в индивидуальном подходе. Наша задача – оказать им необходимую помощь и сопровождение, чтобы они чувствовали себя в безопасности и комфорте», – рассказала Светлана Жукова.

За это время мы помогли более 3850 защитникам и их родным: помогли Ивану Гусеву получить удостоверение ветерана боевых действий, трудоустроить в школу учителем ОБЖ; Сергею Калинкину – получить протез; Ревазу Ревазовичу Л. в результате совместной работы Фонда и Прокуратуры восстановлено право на труд; Ветеран СВО Азиз получил серьезное ранение при выполнении боевых задач, после чего был демобилизован. Вернувшись домой, обратился в филиал фонда «Защитники Отечества» в городе Скопине, где ему помогли в оформлении удостоверения ветерана боевых действий и статуса инвалида военной травмы. Герой России, ветеран СВО, выпускник Рязанского училища ВДВ Владислав Головин обратился в филиал фонда за содействием в поиске тренера и площадки для занятий адаптивным спортом. Легендарный командир морпехов «Струна» потерял левую ногу в ходе боев за Мариуполь и взятие «Азовстали». Фондом было оказано содействие в сопровождении ветерана, а также поддержана инициатива возглавить Региональную областную общественную организацию ветеранов СВО, предоставлено в Фонде рабочее место для Ассоциации.

За прошедший год команда филиала организовала различные мероприятия, направленные на вовлечение ветеранов СВО в патриотическое воспитание молодёжи и спорт, сохранение исторической памяти.

В рамках специального проекта Паралимпийского комитета России «Мы вместе. Спорт» на базе центра «Сосновый бор» спортсмены паралимпийской сборной России провели для ветеранов СВО мастер-классы по ознакомлению с паралимпийскими видами спорта.

В День матери вручили портрет погибшего мужа Светлане Юрьевне, майору запаса Вооруженных Сил Российской Федерации, многодетной маме. Благодаря содействию фонда сын Светланы Юрьевны получил возможность поехать в международный лагерь «Артек».

Команда ветеранов СВО рязанского филиала фонда «Защитники Отечества» стала участниками третьего межрегионального «Кубка защитников Отечества» в Калуге. По итогам соревнований команда из Рязанской области показала отличный результат. Бронзовые медали принесли в копилку команды Юрий Казаев (настольный теннис) и Кирилл Власов (армрестлинг).

При содействии филиала фонда «Защитники Отечества» в Рязани состоялась церемония награждения медалью общественного признания «Отец солдата». Награды за преемственность поколений и достойное воспитание защитников Отечества получили четверо отцов, чьи сыновья проявили мужество, отвагу, самоотверженность и героизм при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции.

В этом году филиал Фонда провел первый форум вакансий и трудовой адаптации участников СВО и членов их семей в Рязани. Он собрал более 200 участников.

Также филиал Фонда «Защитники Отечества» поддерживает масштабный проект по увековечиванию памяти погибших героев от Рязанского комитета семей воинов Отечества. Этот проект помог сотрудникам Фонда сблизиться с женами погибших героев, взять их на сопровождение, объединить усилия.

Кроме того, в течение года филиал заключил ряд важных соглашений о сотрудничестве.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Основная его цель – персональное сопровождение ветеранов СВО и членов их семей. В филиалах фонда защитникам помогают с медицинской и социальной реабилитацией, в том числе в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку и адаптируют жилье под нужды инвалидов. Также фонд вовлекает ветеранов в занятия физкультурой и спортом, паралимпийское движение, организует культурные мероприятия, проводит встречи по патриотическому воспитанию молодежи с участием защитников Отечества.

В Рязани офис находится по адресу: улица Дзержинского, дом 7. Телефон: 8 (4912) 46-30-40. Также открыты отделения во всех районах области.