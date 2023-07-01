В рязанском дворе сломалось большое дерево

Раскрыты детали избиения девушки из-за открытого купальника на пляже в Ярославле На пляже у озера Техас на улице Шевелюха в Ярославле подрались женщина и подросток, пишет 76.RU. На кадрах видно, что тучная дама накинулась на 16-летнюю девочку, которая, по мнению нападавшей, пришла отдыхать в слишком откровенном купальнике. «Втащу! Ты что...