Суббота, 1 июля, 2023
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В рязанском дворе сломалось большое дерево

7info

Во дворе дома № 4 корпус 1 в 3-м Мопровском переулке Рязани сломалось большое дерево. Фото 7info прислал читатель.

Снимок сделан 30 июня. По словам собеседника агентства, обычно под деревом стоят автомобили.

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