В рязанском Дворце торжеств открылась фотовыставка «Семья Николая II»

В среду, 25 октября, в рязанском Дворце торжеств состоялось открытие фотовыставки «Семья Николая II». Об этом сообщает сайт регионального правительства.

Экспозиция состоит из 40 фоторабот, рассказывающих о семейной жизни последнего российского императора: о традициях и правилах воспитания детей в семье Романовых, взаимоотношениях супругов и их благотворительной деятельности.

Начальник главного управления ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина целью выставки назвала популяризацию института семьи и укрепление семейных традиций. По ее мнению, семья Николая II – пример достойного супружества и взаимоуважения.

В ЗАГСе отметили, что планируют регулярно организовывать выставки в Доме торжеств.