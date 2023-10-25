Среда, 25 октября, 2023
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В рязанском Дворце торжеств открылась фотовыставка «Семья Николая II»

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Фото: правительство Рязанской области

В среду, 25 октября, в рязанском Дворце торжеств состоялось открытие фотовыставки «Семья Николая II». Об этом сообщает сайт регионального правительства.

Экспозиция состоит из 40 фоторабот, рассказывающих о семейной жизни последнего российского императора: о традициях и правилах воспитания детей в семье Романовых, взаимоотношениях супругов и их благотворительной деятельности. 

Начальник главного управления ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина целью выставки назвала популяризацию института семьи и укрепление семейных традиций. По ее мнению, семья Николая II – пример достойного супружества и взаимоуважения.

В ЗАГСе отметили, что планируют регулярно организовывать выставки в Доме торжеств.

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