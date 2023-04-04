В рязанском Дворце молодёжи работает выставка «Традиции и обычаи»

В Рязанском Дворце молодежи работает выставка работ конкурса изобразительного искусства «Традиции и обычаи». Экспозиция отображает колорит народных праздников и уникальные процессы мастеров в работе. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Конкурс проводился с целью выявления, развития и поддержки талантливых и одаренных детей в области декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства, приобщения детей к сохранению и развитию традиционной народной культуры.

Творческие работы можно посмотреть на первом этаже Рязанского Дворца молодежи.

Возрастное ограничение: 0+.