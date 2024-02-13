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В Рязанском Дворце детского творчества завершился «Зимний калейдоскоп-2024»

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В Рязани, во Дворце детского творчества состоялся гала-концерт конкурса-фестиваля художественного творчества дошкольников «Зимний калейдоскоп — 2024».

Фестиваль проходил в РГДДТ с 9 января по 9 февраля. Мероприятие проводится ежегодно. В этот раз его участниками стали 360 детей в возрасте от 3 до 8 лет из 20 образовательных учреждений.

На суд жюри было представлено 108 выступлений, 42 из которых стали призерами (I, II, III место, Гран-при), а 66 дипломантами конкурса-фестиваля в номинациях: «Художественное чтение», «Две звезды», «Народный вокал», «Эстрадный вокал», «Хореография».

Администрация Дворца детского творчества выразила благодарность всем участникам, пожелала вдохновения и творческих успехов.

В Рязанском Дворце детского творчества завершился «Зимний калейдоскоп-2024»
В Рязанском Дворце детского творчества завершился «Зимний калейдоскоп-2024»
В Рязанском Дворце детского творчества завершился «Зимний калейдоскоп-2024»
В Рязанском Дворце детского творчества завершился «Зимний калейдоскоп-2024»
В Рязанском Дворце детского творчества завершился «Зимний калейдоскоп-2024»
В Рязанском Дворце детского творчества завершился «Зимний калейдоскоп-2024»
В Рязанском Дворце детского творчества завершился «Зимний калейдоскоп-2024»
В Рязанском Дворце детского творчества завершился «Зимний калейдоскоп-2024»
В Рязанском Дворце детского творчества завершился «Зимний калейдоскоп-2024»

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