В Рязанском детском санатории действует подразделение медицинской реабилитации

В Рязанском детском клиническом санатории памяти В. И. Ленина с этого года функционирует подразделение медицинской реабилитации для детей с соматическими заболеваниями, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Детская реабилитация направлена на профилактику и лечение врожденных и приобретенных нарушений и заболеваний у детей, а также на общее оздоровление всего организма.

Подразделение специализируется на комплексной реабилитации детей с заболеваниями органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата (сколиоз, плоскостопие), эндокринной системы.

За время пребывания в отделении пациенты получат лечебное питание и комплекс процедур (климатотерапию с лесотерапией, кислородный коктейль, галотерапию, аэрозольтерапию, озокеритотерапию, бальнеотерапию, аппаратную физиотерапию, лечебный массаж, лечебную физкультуру и другие).

«Медицинская реабилитация направлена на полную ликвидацию в организме ребенка патологических изменений, вызвавших болезнь, и обеспечение его дальнейшего гармоничного развития. В день поступления в отделение юный пациент осматривается специалистами мультидисциплинарной реабилитационной команды. Они оценивают состояние ребенка, устанавливают реабилитационный диагноз, потенциал и, при необходимости, назначают дополнительные обследования. Для каждого пациента в соответствии с порядками, стандартами оказания медицинской помощи и клиническими рекомендациями, при учете показаний и противопоказаний разрабатывается индивидуальная программа реабилитации» — рассказала главный врач санатория, кандидат медицинских наук Елена Ермакова.

Медицинская реабилитация для юных рязанцев оказывается бесплатно по полису ОМС. Также пройти реабилитацию в санатории могут и дети из соседних регионов. Основание к поступлению — направление от лечащего врача (участкового врача или узкого специалиста).

Подробности можно узнать по телефону: 8-930-880-52-28.

Открытие коек медицинской реабилитации на базе детского санатория — это еще один шаг в развитии реабилитационной помощи детям на территории нашего региона. Развитие детской медицины, а также реабилитационной помощи — важнейшие направления нацпроекта «Здравоохранение».