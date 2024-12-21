В Рязанском десантном училище прошёл 144 выпуск старших и младших офицеров

21 декабря в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова прошёл 144 выпуск старших и младших офицеров. В этом году из училища выходят 352 выпускника, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова и заместитель главы администрации города Рязани, руководитель аппарата Евгения Власова вручили офицерам дипломы.

76 курсантов получили диплом с отличием, из них 8 выпускников также наградили медалью министерства обороны Российской Федерации.

Выпускники дали клятву и попрощались с боевым знаменем училища.