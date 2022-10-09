В рязанском ЦПКиО уничтожили личинки непарного шелкопряда

В субботу, 8 октября, в Центральном парке культуры и отдыха в Рязани прошла экологическая акция. Там провели работы по уничтожению личинок природного вредителя зелёных насаждений – непарного шелкопряда.

Организовали мероприятие отдел природопользования и экологии управления благоустройства города администрации Рязани и специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Рязанской области». Они выявили на территории ЦПКиО кладки яиц непарного шелкопряда.

Волонтёры проекта «Оставайся живым» – учащиеся вузов города с активной жизненной позицией – предложили свою помощь в борьбе с вредителем, – сообщается на сайте городской администрации.

Непарный шелкопряд повреждает до 300 видов растений – лиственные породы, некоторые хвойные и многие кустарники. Вредитель обитает в лесах, но любит и садовые культуры, в особенности яблоню. В период массового размножения шелкопряд может уничтожать листья, что приводит к гибели деревьев на тысячах гектаров.

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