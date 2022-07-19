В рязанском ЦПКиО на большом экране покажут последний концерт группы «Кино»

Центральный парк культуры и отдыха опубликовал афишу мероприятий «Лето в парке»

22 июля в 20.00 в Зеленом театре пройдет показ видеозаписи последнего концерта группы «Кино», сделанного на стадионе «Лужники» в 1990 году (12+).

23 июля в 8.00 на площади Зеленого театра состоится «Парковый забег» на 5 км для всех желающих с любым уровнем спортивной подготовки.

В 18.00 также на сцене Зеленого театра пройдет III городской конкурс поэзии «Словесный баттл» (12+). Конкурс проводится для выявления молодых талантливых поэтов и чтецов, сохранения традиций классических произведений, побуждения творческих людей использовать новые формы в поэтическом искусстве, определения развития современных тенденций литературного языка среди одаренной молодежи Рязани.

В 20.00 традиционно в Зеленом театре состоится показ кино под открытым небом «Летний экран», российский фильм по комиксу Bubble «Майор Гром: Чумной Доктор» (12+).

24 июля в 18.00 в Зеленом театре выступит группа «Балалайка-62». В концертной программе «Ах, любовь моя, любовь…» будут представлены русские народные песни в современной обработке и эстрадные композиции. Концерт будет благотворительным в пользу приюта «Спасенные, чтобы ЖИТЬ» (6+).

В 20.00 на большом экране Зеленого театра пройдет показ кино «Асса» в рамках проекта «Летний экран» (16+).

Кроме этого, все дни в парке работают веревочный парк «Дитя джунглей», детский Автогородок, лодочная станция «IQBoat 62», аттракционы, прокаты, и множество других интерактивных площадок.