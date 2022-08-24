В рязанском ЦПКиО 27 августа состоится фестиваль музыки и спорта «Движение»

Мероприятие пройдёт в рамках празднования 927-летия Рязани.

Программу фестиваля представила городская администрация.

В 15 часов на площади Зелёного театра состоится квиз «Думай быстрей». Также состоится турнир по гидроболу.

В 16:30 там же пройдёт флешмоб от шоу-проекта «PrimeTime Kids».

В 17 часов – традиционный проект «Социальные танцы в парке «Давайте потанцуем». Вход с улицы Братиславской.

В 17 часов на площади Зелёного театра состоится церемония взвешивания face to face.

В 18 часов стартуют поединки «Arta fight championship 11 – Артания».

В 21 час на сцене Зелёного театра пройдёт рок-концерт.

28 августа в 13 часов в Зелёном театре состоится фестиваль брейк-данса и хип-хопа «Танцы против наркотиков». Зрители окажутся в самом центре молодёжной встречи единомышленников, занимающихся hip-hop и break-dance. Возрастное ограничение 6+

В 16 часов проект «Социальные танцы в парке «Давайте потанцуем». Это отличный социальный досуг для широкого круга жителей и гостей Рязани. В парковых зонах летом организуют танцевальные мероприятия. Вход с улицы Братиславской. Возрастное ограничение 0+

В 19 часов на экране Зелёного театра пройдёт Всероссийская акция «Ночь кино». Посетители парка получат уникальную возможность увидеть самые кассовые фильмы этого года: в 19 часов – приключенческую фэнтезийную комедию «Последний богатырь: Посланник тьмы» и в 21 час – спортивный фильм «Чемпион мира». Возрастное ограничение 6+

Все дни в парке работают верёвочный парк «Дитя джунглей», детский Автогородок, лодочная станция «IQBoat 62», аттракционы, прокаты и много других интерактивных площадок.