В Рязанском цирке провели «Всероссийскую открытую репетицию»

12 апреля в Рязанском цирке прошла «Всероссийская открытая репетиция». Акция приурочена к Всемирному дню цирка и проходит во всех филиалах Российской государственной цирковой компании — «Росгосцирк». Зрителями уникального события стали учащиеся детских творческих школ и коллективов нашего города.
Темой сегодняшней встречи стала «Музыка и Движение». Артисты цирка доказали зрителям, что цирк не разрывно связан с музыкой, продемонстрировали умение выполнять акробатические трюки красиво, легко, музыкально и непринужденно.
На арене Рязанского цирка для юных зрителей и их родителей выступили артисты программы с национальным колоритом «Вместе целая страна». Дрессировщица собак Надежда Чебота, эквилибристы на першах под руководством заслуженного артиста России — Таалайбека Саралаева, акробаты на подкидных досках под руководством Сергея Сопрыкина, клоун Андрей Аверюшкин и многие другие — вызвали бурю эмоций у гостей Рязанского цирка, удивили своей многогранностью трюков и мастерством.
В рамках открытой репетиции творческие номера также исполнили учащиеся детских школ искусств города Рязани. На манеже цирка выступили: ансамбль духовых инструментов «Фантазия», хореографический ансамбль «Радость», ансамбль народной песни «Перезвон».
Паузы между выступлениями были заполнены интересными и познавательными фактами, которые приоткрыты тайны и секреты циркового искусства.
Рязанский цирк — место, где смех и улыбки встречаются с огнями фейерверков и прекрасным настроением! Артисты цирка ждут юных зрителей и их родителей на своих представлениях!
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