В Рязанском цирке провели «Всероссийскую открытую репетицию»

12 апреля в Рязанском цирке прошла «Всероссийская открытая репетиция». Акция приурочена к Всемирному дню цирка и проходит во всех филиалах Российской государственной цирковой компании — «Росгосцирк». Зрителями уникального события стали учащиеся детских творческих школ и коллективов нашего города.

Темой сегодняшней встречи стала «Музыка и Движение». Артисты цирка доказали зрителям, что цирк не разрывно связан с музыкой, продемонстрировали умение выполнять акробатические трюки красиво, легко, музыкально и непринужденно.

На арене Рязанского цирка для юных зрителей и их родителей выступили артисты программы с национальным колоритом «Вместе целая страна». Дрессировщица собак Надежда Чебота, эквилибристы на першах под руководством заслуженного артиста России — Таалайбека Саралаева, акробаты на подкидных досках под руководством Сергея Сопрыкина, клоун Андрей Аверюшкин и многие другие — вызвали бурю эмоций у гостей Рязанского цирка, удивили своей многогранностью трюков и мастерством.

В рамках открытой репетиции творческие номера также исполнили учащиеся детских школ искусств города Рязани. На манеже цирка выступили: ансамбль духовых инструментов «Фантазия», хореографический ансамбль «Радость», ансамбль народной песни «Перезвон».

Паузы между выступлениями были заполнены интересными и познавательными фактами, которые приоткрыты тайны и секреты циркового искусства.

— Нам хотелось рассказать детям что-то особенное о цирке, мы решили, что музыка и движение — тема, которая нас близко касается. Такие акции, как открытая репетиция, проводятся в Рязанском цирке не в первый раз. На нее с удовольствием приходят и дети, и взрослые. Видеть их горящие глаза, безусловно, очень вдохновляет, — сказала инспектор манежа Рязанского государственного цирка Елена Чомахидзе.

Рязанский цирк — место, где смех и улыбки встречаются с огнями фейерверков и прекрасным настроением! Артисты цирка ждут юных зрителей и их родителей на своих представлениях!