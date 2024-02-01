В Рязанском цирке покажут «ТРОПИК-ШОУ»

1 февраля в Рязанском цирке прошла пресс-конференция, где журналистам рассказали о новой программе «ТРОПИК-ШОУ» (0+), премьера которой состоится 3 февраля. На манеже Рязанского цирка зрители увидят тропическое шоу, созданное под руководством заслуженного артиста России Тиграна Акопяна.
Также о программе рассказал дрессировщик диких зверей, смешанных групп животных, артист-акробат на батуте Святослав Колыханов:
В ходе программы зрители познакомятся с главной звездой коллектива — бегемотом Юлианой.
Помимо бегемота гости увидят более 50 экзотических обитателей, среди которых верблюды, обезьяны, крокодилы, удавы, ламы, пони. Также на сцену выйдут французские болонки и бобтейлы.
О тонкостях работы с собаками поделилась дрессировщица Надежда Важдаева:
Отдельное внимание стоит обратить на клоуна Эмиля Оганяна. С детства он глухонемой, но это не мешает ему успешно выступать на арене.
Помимо животных гостей удивят воздушные гимнасты на батуте, гимнаст на колесе смелости и воздушных полотнах, акробаты на роликах, эквилибристы на першах.