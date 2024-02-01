В Рязанском цирке покажут «ТРОПИК-ШОУ»

1 февраля в Рязанском цирке прошла пресс-конференция, где журналистам рассказали о новой программе «ТРОПИК-ШОУ» (0+), премьера которой состоится 3 февраля. На манеже Рязанского цирка зрители увидят тропическое шоу, созданное под руководством заслуженного артиста России Тиграна Акопяна.

— У нас многожанровая программа, здесь и акробаты на роликах, и воздушные гимнасты, и американское колесо смелости. Остальные же номера, в основном, с животными. Очень много животных, по которым зрители сейчас очень скучают. Я думаю, им это понравится. — поделился Тигран Акопян.

Также о программе рассказал дрессировщик диких зверей, смешанных групп животных, артист-акробат на батуте Святослав Колыханов:

— Надо сказать, что нет определённого сюжета, которому мы следуем. Это не спектакль. Я бы даже сказал, что это классический цирковой дивертисмент. Довольно грамотно выстроены номера, и это смотрится как единое целое. Также есть определённые блоки, которые взаимосвязаны, это касается, животных. Мы постарались сделать единую картинку.

В ходе программы зрители познакомятся с главной звездой коллектива — бегемотом Юлианой.

— Звезда нашей программы — бегемот Юля. Она у нас очень талантливая, красивая, но флегматичная, что свойственно бегемоту. — отметила дрессировщица Вирджиния Акопян.

Помимо бегемота гости увидят более 50 экзотических обитателей, среди которых верблюды, обезьяны, крокодилы, удавы, ламы, пони. Также на сцену выйдут французские болонки и бобтейлы.

О тонкостях работы с собаками поделилась дрессировщица Надежда Важдаева:

— Они довольно сложные для дрессуры, но, наверное, этим и интересна моя работа, потому что к каждой собаке нужно найти подход. Стараемся не напрягать их, смотреть на способности. Один любит прыгать, значит, придумываем трюк, где есть прыжки. Другой любит крутиться — значит, будет крутиться и в номере.

Отдельное внимание стоит обратить на клоуна Эмиля Оганяна. С детства он глухонемой, но это не мешает ему успешно выступать на арене.

— Делает всë, как профессиональный артист. Он владеет многими жанрам — это и жонглирование, и акробатика. Он клоун очень высокого уровня, — говорит Тигран Акопян.

Помимо животных гостей удивят воздушные гимнасты на батуте, гимнаст на колесе смелости и воздушных полотнах, акробаты на роликах, эквилибристы на першах.