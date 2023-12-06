Среда, 6 декабря, 2023
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В рязанском центре «Семья» прошёл праздник, посвящённый Международному дню инвалидов

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В рязанском центре социального обслуживания населения «Семья» артисты Рязанского областного дворца культуры и искусства провели праздник, посвящённый Международному дню инвалидов.

Мероприятие было организовано для семей, которые воспитывают детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья и стоят на попечении центра. Ребята увидели кукольный спектакль «Приключение медвежонка — волшебные снежинки», и даже взрослые впали в детство — столько восторга вызвало происходящее в уютном зале, гостями которого мы сегодня стали.

Рязанский областной дворец культуры и искусства поблагодарил за тёплый и душевный прием всех участников праздника и администрацию КЦСОН «Семья».

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