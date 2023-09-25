В Рязанском Агротехнологическом университете появится собственный бассейн

25 сентября в Совете Федерации проходят Дни Рязанской области.
Представители рязанской делегации принимают участие в заседаниях комитетов СовФеда.
На заседании комитета по АПК с отчетным докладом по работе АПК региона выступил заместитель председателя правительства Рязанской области Александр Шаститко.
Ректор Рязанского Агротехнологического университета Александр Шемякин обратился к сенаторам с просьбой поддержать финансирование проекта открытия ФОКа на территории вуза
В рамках комитета было принято решение поддержать строительство бассейна.