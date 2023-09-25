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В Рязанском Агротехнологическом университете появится собственный бассейн

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25 сентября в Совете Федерации проходят Дни Рязанской области.

Представители рязанской делегации принимают участие в заседаниях комитетов СовФеда.

На заседании комитета по АПК с отчетным докладом по работе АПК региона выступил заместитель председателя правительства Рязанской области Александр Шаститко.

Ректор Рязанского Агротехнологического университета Александр Шемякин обратился к сенаторам с просьбой поддержать финансирование проекта открытия ФОКа на территории вуза

— В 2019 году Агротехнологический университет вошёл в федеральную программу «500 бассейнов», которая предполагает строительство соответствующего водного комплекса. Но, к сожалению, до сих пор это единственный вуз в Рязани, не имеющий водного комплекса, — доложил ректор.

В рамках комитета было принято решение поддержать строительство бассейна.

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