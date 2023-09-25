В Рязанском Агротехнологическом университете появится собственный бассейн

— В 2019 году Агротехнологический университет вошёл в федеральную программу «500 бассейнов», которая предполагает строительство соответствующего водного комплекса. Но, к сожалению, до сих пор это единственный вуз в Рязани, не имеющий водного комплекса, — доложил ректор.