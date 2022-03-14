В рязанском Агентстве развития бизнеса открылась «горячая линия» по вопросам поддержки в период санкционных ограничений

В Агентстве развития бизнеса открылась «горячая линия» для бизнеса, столкнувшегося с санкционными ограничениями. Об этом зампред регионального правительства Артём Никитин сообщил в своём telegram-канале.

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В этой точечной работе с каждой конкретной ситуацией предпринимателей разбираются аналитики и эксперты АРБ и министерства экономического развития. Вариантов поддержки и федерального и регионального уровня сегодня предлагается очень много. Опереться на профессионализм и компетентность консультантов совершенно бесплатно могут бизнесмены, работающие во всех отраслях и сферах. Главное, это заявить о готовности искать пути дальнейшего развития.

— Телефон «горячей линии» Агентства остается прежним — 8 (4912) 606-000. В разгар пандемии мы получили на него более 1000 звонков, по каждому из которых оказали поддержку. В команде консультантов работают эксперты и аналитики Агентства, а также специалисты министерства экономического развития, — пояснил Артем Никитин.

Услуги предпринимателям оказываются на безвозмездной основе. Встречи организуются в очном формате в офисе Агентства развития бизнеса (ул. Каширина, 1б, 4-й этаж) или по предварительной договоренности с бизнесом с выездом на предприятие. Номер «горячей линии» работает ежедневно по будням с 9 до 18 часов.