Понедельник, 19 июня, 2023
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В рязанской Солотче прошли рейды по соблюдению противопожарного режима

Татьяна Проводина
Фото с сайта администрации Рязани

В минувшие выходные специалисты управления ГОЧС провели профилактические рейды в посёлке Солотча. Местным жителям напомнили о правилах пожарной безопасности летом и раздали памятки. Отдыхающим разъяснили правила поведения и напомнили о недопустимости разведения костров в лесу.

Особый противопожарный режим действует в Рязани с конца апреля. Из-за повышенной опасности возникновения лесных пожаров сотрудники Управления по делам ГОЧС Рязани проводят регулярные рейды для своевременного выявления задымлений, а также информируют жителей.

Спасатели напоминают, что горожанам нельзя посещать леса и въезжать в них на машине, кроме жителей посёлка Солотча. Запрет не действует лишь на ТС экстренных служб, военной техники и предприятий, обеспечивающих необходимые жизненные потребности населения.

В рязанской Солотче прошли рейды по соблюдению противопожарного режима
В рязанской Солотче прошли рейды по соблюдению противопожарного режима
В рязанской Солотче прошли рейды по соблюдению противопожарного режима
В рязанской Солотче прошли рейды по соблюдению противопожарного режима
В рязанской Солотче прошли рейды по соблюдению противопожарного режима
В рязанской Солотче прошли рейды по соблюдению противопожарного режима
В рязанской Солотче прошли рейды по соблюдению противопожарного режима

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