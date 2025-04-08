В рязанской школе прошёл Урок мужества, посвященный подвигам защитников страны

В школе №62 г. Рязани в рамках Года защитника Отечества и празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся Урок мужества, посвященный подвигам защитников страны. Занятие для учащихся провел ветеран СВО, участник кадровой программы «Герои62» Константин Панов.

Уроки мужества в учебных заведениях региона организованы на регулярной основе рязанским филиалом Российского общества «Знание» совместно с областным отделением Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». В рамках просветительских встреч дети и подростки узнают от военнослужащих о подвигах Героев спецоперации и Великой Отечественной войны, мужестве и отваге русских воинов.

Очередная встреча цикла прошла сегодня в рязанской школе №62. Ветеран СВО Константин Панов рассказал молодым людям об участии в специальной военной операции, подвигах сослуживцев, о том, как организован быт на передовой. Также лектор Общества «Знание» поделился информацией о проводимой им в настоящее время работе по патриотическому воспитанию, помощи ветеранам СВО в адаптации к мирной жизни, о важности реализации региональной программы «Герои62».

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В рамках Урока мужества Константин Панов также представил презентацию, посвященную выдающимся деятелям Великой Отечественной войны, научным и технологическим достижениям страны, ответил на вопросы школьников.