13 апреля в рязанской школе №22 загорелся подоконник. Фото разместили очевидцы в группе «Подслушано в Рязани».

«Везде пахло пластмассой и был дым», — написал автор.

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По словам рязанца, директор учебного заведения не стал отпускать учеников домой.

Подробности инцидента уточняются.