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Среда, 13 апреля, 2022

В рязанской школе №22 загорелся подоконник

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В рязанской школе №22 загорелся подоконник

Александр Ильин
Фото: Подслушано в Рязани

13 апреля в рязанской школе №22 загорелся подоконник. Фото разместили очевидцы в группе «Подслушано в Рязани». 

«Везде пахло пластмассой и был дым», — написал автор.

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По словам рязанца, директор учебного заведения не стал отпускать учеников домой. 

Подробности инцидента уточняются.

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