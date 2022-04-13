13 апреля в рязанской школе №22 загорелся подоконник. Фото разместили очевидцы в группе «Подслушано в Рязани».
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По словам рязанца, директор учебного заведения не стал отпускать учеников домой.
Подробности инцидента уточняются.
13 апреля в рязанской школе №22 загорелся подоконник. Фото разместили очевидцы в группе «Подслушано в Рязани».
По словам рязанца, директор учебного заведения не стал отпускать учеников домой.
Подробности инцидента уточняются.
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