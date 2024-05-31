В рязанской ОКБ выявили нецелевое использование бюджетных средств. Соответствующее нарушение выявил антикоррупционный комитет Рязанской области.

Комитет в рамках полномочий по контролю за соблюдением бюджетного законодательства в конце прошлого года провёл проверку финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Как итог — установлены нарушение срока размещения на официальном сайте электронной копии отчета о выполнении государственного задания и нецелевое использование бюджетных средств. ОКБ вынесли предоставление об устранении выявленных нарушений.

Копия акта о нарушениях передал в региональную прокуратуру, а главврача ОКБ привлекли к административной ответственности виде штрафа.