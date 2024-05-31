Пятница, 31 мая, 2024

В рязанской ОКБ выявили нецелевое использование бюджетных средств

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от Racool_studio на Freepik

В рязанской ОКБ выявили нецелевое использование бюджетных средств. Соответствующее нарушение выявил антикоррупционный комитет Рязанской области.

Комитет в рамках полномочий по контролю за соблюдением бюджетного законодательства в конце прошлого года провёл проверку финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Как итог — установлены нарушение срока размещения на официальном сайте электронной копии отчета о выполнении государственного задания и нецелевое использование бюджетных средств. ОКБ вынесли предоставление об устранении выявленных нарушений.

Копия акта о нарушениях передал в региональную прокуратуру, а главврача ОКБ привлекли к административной ответственности виде штрафа.

— В первом квартале 2024 года за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд постановлением комитета главный врач указанного учреждения привлечен к административной ответственности в виде предупреждения, — говорится в сообщении антикоррупционного комитета.

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