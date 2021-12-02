В Рязанской ОКБ врачи впервые провели операцию на головном мозге пациентке в сознании

В Рязани врачи ОКБ, впервые в Рязанской области, провели операцию на головном мозге, пациентке, находящейся в сознании. Об этом рассказал главврач клиники Андрей Карпунин.
Медик назвал случившееся большим шагом в развитии рязанской нейрохирургической службы.
Операцию делали молодой женщине с опухолью мозга. Во время работы хирургов она могла видеть, слышать и даже говорить с врачом.
Оперируемый выполняет задания врача, чтобы тот мог определить, где кончается опухоль, расположенная в зоне мозга, отвечающей за движение. Как только человек не сможет двигать рукой, ногой, хирург остановится, поняв, что подошел к зоне, которой нельзя касаться.
С мозгом рязанки работал заведующий нейрохирургическим отделением Андрей Косолапов. Состояние пациентки в это время контролировал опытный анестезиолог.