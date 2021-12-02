В Рязанской ОКБ врачи впервые провели операцию на головном мозге пациентке в сознании

В Рязани врачи ОКБ, впервые в Рязанской области, провели операцию на головном мозге, пациентке, находящейся в сознании. Об этом рассказал главврач клиники Андрей Карпунин.

Медик назвал случившееся большим шагом в развитии рязанской нейрохирургической службы.

Операцию делали молодой женщине с опухолью мозга. Во время работы хирургов она могла видеть, слышать и даже говорить с врачом.

— Такое возможно, если это операция по методике «awake» (пробуждение). Она помогает нейрохирургам и их пациентам, когда опухоль поразила зону мозга, отвечающую за какую-либо функцию организма: зрение, речь, движение, — рассказал Карпунин.

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Оперируемый выполняет задания врача, чтобы тот мог определить, где кончается опухоль, расположенная в зоне мозга, отвечающей за движение. Как только человек не сможет двигать рукой, ногой, хирург остановится, поняв, что подошел к зоне, которой нельзя касаться.

С мозгом рязанки работал заведующий нейрохирургическим отделением Андрей Косолапов. Состояние пациентки в это время контролировал опытный анестезиолог.