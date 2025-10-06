В Рязанской ОКБ внедрили метод КТ-перфузии мозга для лечения инсульта

В Рязанской областной клинической больнице начали использовать метод КТ-перфузии мозга. Об этом заявил заместитель председателя Правительства Рязанской области и министр здравоохранения Александр Пшенников.

Раньше ночь считалась самым опасным временем для пациентов с инсультом. Если приступ происходил во сне, было трудно определить, не упущено ли критическое время для эффективного лечения. Возможности врачей были ограничены, а шансы пациентов на выздоровление — невелики.

«Мы изменили эту ситуацию системно. Наше решение — внедрение в Областной клинической больнице метода КТ-перфузии головного мозга. И это не просто новая методика. Теперь у нас в регионе есть точный инструмент, который показывает кровоток в мельчайших сосудах мозга», — подчеркнул Александр Пшенников.

КТ-перфузия — это диагностическое решение, спасающее жизни. На снимках видны участки мозга, которые ещё можно спасти, что помогает врачам назначать правильное лечение.

С момента внедрения методики в ОКБ значительно увеличилось количество пациентов, у которых успешно восстановили проходимость сосудов. Это яркий пример того, как современные технологии и управленческие решения помогают сохранять жизни и здоровье жителей Рязанской области.