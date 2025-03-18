В Рязанской ОКБ спасли жизнь пожилой пациентке

Врачи Рязанской ОКБ спасли жизнь 80-летней пациентки, поступившей в больницу в тяжёлом состоянии. Рассказ о работе медиков опубликовала официальная страница клиники ВКонтакте.

14 марта, в 15:30, команда врачей столкнулась с крайне тяжёлым и напряжённым случаем. 80-летняя женщина почувствовала, что с ней происходит нечто страшное. Она стояла рядом с сыном и жаловалась, что «потемнело в глазах». Через несколько минут её состояние ухудшилось: она стала заторможенной, а затем потеряла сознание.

Сын не растерялся и сразу вызвал скорую помощь. В 16:40 пациентка была доставлена в Областную клиническую больницу. При осмотре врачи обнаружили тяжёлое состояние: женщина не могла говорить, зрачки не реагировали на свет. Несмотря на это, у неё не было паралича конечностей — это давало шанс на спасение. Также у пациентки наблюдались проблемы с движением глаз — она не могла смотреть вверх, что указывало на нарушения в работе мозга. Уже тогда было ясно, что это не просто обморок…

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После срочных обследований было проведено МРТ, которое показало острые признаки ишемии в области таламусов — это жизненно важные структуры мозга, отвечающие за множество функций, включая эмоции и восприятие. Ишемия произошла в бассейне артерии Першерона — сосуда, который снабжает кровью таламусы и другие участки мозга.

Что такое артерия Першерона? Это один из важных сосудов, который питает мозг, но он имеет свои особенности. В норме основное кровоснабжение таламусов происходит через переднюю мозговую артерию, однако в некоторых случаях присутствует артерия Першерона, которая является вариантом анатомической аномалии. Этот сосуд может быть узким или неправильно расположенным, что повышает риск сосудистых заболеваний, таких как ишемия.

Врачи приняли решение не терять ни минуты. Уже через 50 минут, в 17:30, была проведена тромболитическая терапия фортелизином. Этот препарат помог восстановить кровообращение, разрушив тромб, который заблокировал кровоток в артерии. Ответ на лечение был очень быстрым и эффективным: уже через несколько часов пациентка начала приходить в сознание, её состояние значительно улучшилось.

На утро состояние рязанки было стабильным, она смогла вернуться к взаимодействию с окружающим миром, в ясном сознании, без глазодвигательных нарушений, хотя с речью всё ещё были трудности. Теперь специалисты уверены, что восстановление будет идти в положительном направлении.