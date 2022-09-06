В Рязанской ОКБ спасли беременную женщину с острым аппендицитом

Медики Рязанской областной клинической больницы спасли беременную женщину с острым аппендицитом. Подробности сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

Рязанка обратилась в ОКБ с жалобами на боли в животе на 38-й неделе беременности. По словам главврача Андрея Карпунина, беременной женщине сложно поставить диагноз «острый аппендицит». Это заболевание может маскироваться под другие патологии брюшной полости. Трудно выявить аппендицит, который «прячется» за маточным аппаратом, и с помощью анализов.

Тем не менее, диагноз был поставлен. Врачи приняли решение провести операцию в два этапа. Сначала медики из перинатального центра — заведующая родильным отделением Ирина Мамонтова и врач-акушер-гинеколог Борис Алексеев сделали кесарево сечение. В итоге на свет появилась девочка.

После этого начальник хирургической службы ОКБ Олег Зайцев удалил аппендикс. Женщина во время обеих операций была в сознании, находясь под эпидуральной анестезией.

Ночь молодая мама провела в реанимации, затем пациентку перевели в общую палату. Состояние роженицы удовлетворительное, специалисты надеются, что операция не помешает наладить грудное вскармливание.