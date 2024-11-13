В Рязанской ОКБ снимали фильм, посвященный врачебным династиям

В кардиологическом отделении Рязанской областной клинической больницы снимали фильм, посвященный врачебным династиям. Об этом сообщается на странице клиники ВКонтакте.

В центре внимания врач-кардиолог высшей квалификационной категории, к. м. н., Аксентьев Сергей Брониславович. Его прабабушка Аксентьева Александра Федоровна дала начало династии врачей, общий врачебный стаж которой насчитывает более двухсот лет.

За плечами доктора не только много спасенных жизней. Он активно занимался научной и преподавательской деятельностью, внес огромный вклад в организацию сосудистого центра в ОКБ, долгое время возглавлял отделение неотложной кардиологии.

Сергей Брониславович — автор многих статей по терапии и кардиологии, в том числе опубликованных в авторитетном журнале Lancet.