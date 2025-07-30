В Рязанской ОКБ расширяют возможности кардиологической помощи

В рамках исполнения поручений губернатора Павла Малкова по развитию системы помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Рязанской областной клинической больнице продолжается активная работа по укреплению кардиологической службы.

Весной 2025 года в ОКБ было открыто новое отделение для пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Это позволило значительно повысить доступность специализированной помощи для жителей региона.

С июля врачи начали проводить плановую коронароангиографию, а также внедрять другие современные методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Областная клиническая больница тесно сотрудничает с Российским национальным исследовательским центром имени В.А. Алмазова. Такое взаимодействие помогает применять передовые технологии и повышать качество высокотехнологичной медицинской помощи.

Важную роль играет скоординированная работа стационара и амбулаторных служб. В ближайшее время в ОКБ планируют внедрить новые диагностические методики, в том числе стресс-ЭКГ и чреспищеводную ЭхоКГ с использованием современного оборудования. Также начнёт приём врач-липидолог, который будет заниматься пациентами с нарушениями липидного обмена.

Заместитель председателя правительства Рязанской области, министр здравоохранения региона Александр Пшенников подчеркнул:

«Развитие кардиологической службы ОКБ — это не только новое оборудование, но и слаженная работа команды. Наша цель — сделать высококвалифицированную помощь максимально доступной для жителей Рязанской области».