В Рязанской ОКБ пациентке удалили 25-сантиметровую кисту

В Областной клинической больнице Рязани женщине удалили 25-сантиметровую кисту в печени с помощью лазера, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Как рассказал врач-хирург, ответственный за оперативную и диагностическую деятельность ОКБ, Владимир Юдин, чтобы достичь места патологии, врачи применили малоинвазивную технологию без разрезов.
Для иссечения оболочки кисты медики использовали ультразвуковой скальпель, для надежной коагуляции ложа кисты — лазер.
Операцию таким методом в ОКБ провели впервые. Пациентку уже выписали под наблюдение специалистов.