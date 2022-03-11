В Рязанской ОКБ пациентке удалили 25-сантиметровую кисту

В Областной клинической больнице Рязани женщине удалили 25-сантиметровую кисту в печени с помощью лазера, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

- Реклама -

Как рассказал врач-хирург, ответственный за оперативную и диагностическую деятельность ОКБ, Владимир Юдин, чтобы достичь места патологии, врачи применили малоинвазивную технологию без разрезов.

Для иссечения оболочки кисты медики использовали ультразвуковой скальпель, для надежной коагуляции ложа кисты — лазер.

Операцию таким методом в ОКБ провели впервые. Пациентку уже выписали под наблюдение специалистов.