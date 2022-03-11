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Пятница, 11 марта, 2022

В Рязанской ОКБ пациентке удалили 25-сантиметровую кисту

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В Рязанской ОКБ пациентке удалили 25-сантиметровую кисту

Александр Ильин
Фото: Министерство здравоохранения Рязанской области

В Областной клинической больнице Рязани женщине удалили 25-сантиметровую кисту в печени с помощью лазера, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. 

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Как рассказал врач-хирург, ответственный за оперативную и диагностическую деятельность ОКБ, Владимир Юдин, чтобы достичь места патологии, врачи применили малоинвазивную технологию без разрезов. 

Для иссечения оболочки кисты медики использовали ультразвуковой скальпель, для надежной коагуляции ложа кисты — лазер.

Операцию таким методом в ОКБ провели впервые. Пациентку уже выписали под наблюдение специалистов.

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